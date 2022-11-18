В Польше требуют извинений от Украины за инцидент с ракетой

Польская партия «Конфедерация» потребовала от Украины извинений за падение ракеты.

18 ноября польское издание Kresy сообщило, что польская партия "Конфедерация" возмутилась поведением Варшавы и ожидает от Киева извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в Пшеводуве.

Польский депутат Роберт Винницкий заявил, что уже через несколько часов после взрыва стало ясно, что причиной случившегося послужило падение украинской ракеты, но Киев продолжал настаивать, что снаряд российского происхождения.

Винницкий добавил, что провокатором в произошедшем стал президент Украины Владимир Зеленский.