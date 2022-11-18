В будущем финская Gasum может возобновить закупки российского газа

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что финская компания Gasum в будущем может возобновить закупки газа в России.

По его словам, конфликт урегулирован, и Gasum может вернуться к взаимодействию с российским «Газпромом».

Юшков отметил, что Финляндия была одной из первых стран, осуждавшей вопрос оплаты газа в рублях.

Он пояснил, что покупателям газа необходимо просто перечислять деньги в Газпромбанк, дополнительные действия не требуются.