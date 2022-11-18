В будущем финская Gasum может возобновить закупки российского газа
2022-11-18 21:47
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что финская компания Gasum в будущем может возобновить закупки газа в России.
По его словам, конфликт урегулирован, и Gasum может вернуться к взаимодействию с российским «Газпромом».
Юшков отметил, что Финляндия была одной из первых стран, осуждавшей вопрос оплаты газа в рублях.
Он пояснил, что покупателям газа необходимо просто перечислять деньги в Газпромбанк, дополнительные действия не требуются.
Опубликовано: Светлана Репина
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