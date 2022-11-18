Пентагон прогнозирует, что Россия 10 лет будет восстанавливать свой военный потенциал

Заместитель главы Минобороны США Колин Кол считает, что в ближайшие 10 лет Россия будет восстанавливать свой военный потенциал, а не развивать его.

Кол указал на ограничение российской военной техники и потенциала и подчеркнул, что в дальнейшем стране придется заниматься восстановлением вооруженных сил.

По его мнению, у России будут проблемы и с подержанием оборонных партнерств в мире.

Колин Кол предостерег страны Ближнего Востока от развития военно-технического сотрудничества как с Россией, так и с Китаем.