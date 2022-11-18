Wildberries с 1 декабря прекращает продажу некоторых товаров из-за сушеных мухоморов
2022-11-18 21:58
Популярный в России и Беларуси маркетплейс Wildberries с 1 декабря прекращает продажу некоторых групп товаров.
Под запрет попала продукция, связанная со здоровьем. Это витаминные комплексы, БАДы, растительные чаи.
В некоторых образцах этой продукции содержались сушеные грибы мухоморы.
Запрет на продажу таких товаров вводится после проверки Роспотребнадзора и вынесения судебного решения.
Опубликовано: Светлана Репина
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