Илон Маск попросил у пользователей помощи для улучшения работы Twitter

Новый владелец компании Twitter Илон Маск обратился к пользователям соцсети с просьбой внести предложения для улучшения ее работы.

Он спросил, что в Twitter следует сделать следующим. Такой вопрос опубликован в аккаунте самого Маска.

Ранее сообщалось о массовых увольнениях в Twitter после прихода Илона Маска, который также распустил совет директоров.

Когда миллиардер возглавил компанию, многие знаменитости удалили свои аккаунты в Twitter.