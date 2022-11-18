Илон Маск попросил у пользователей помощи для улучшения работы Twitter
2022-11-18 22:11
Новый владелец компании Twitter Илон Маск обратился к пользователям соцсети с просьбой внести предложения для улучшения ее работы.
Он спросил, что в Twitter следует сделать следующим. Такой вопрос опубликован в аккаунте самого Маска.
Ранее сообщалось о массовых увольнениях в Twitter после прихода Илона Маска, который также распустил совет директоров.
Когда миллиардер возглавил компанию, многие знаменитости удалили свои аккаунты в Twitter.
Опубликовано: Светлана Репина
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