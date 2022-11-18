Воздушная тревога объявлена в Никополе Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили, что в Никополе Днепропетровской области звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.
В пятницу ночью, 18 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в городе Никополь Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Согласно данным официального украинского интернет-ресурса «Карта воздушных тревог», сирена в Никополе звучит с 22:30.
Также глава Никопольского района Евгений Евтушенко в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее Никополь находится под обстрелом и призвал жителей находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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