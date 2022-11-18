Скандальный экс-посол Украины в Германии Мельник занял пост замглавы МИДа в Киеве

Новым заместителем министра иностранных дел Украины стал бывший посол в Берлине Андрей Мельник, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Мельник был отозван со своего поста в Германии после многочисленных заявлений, в том числе и тех, в которых он защищал лидера ОУН Степана Бандеру.

Он был послом Украины в Берлине с 2014 года. Однако в июле его отозвали. Дипломат резко критиковал правительство Германии за задержки с поставками оружия, оскорблял и политиков, называя, например, канцлера Олафа Шольца "обиженной колбасой".

Бурю также вызвало и интервью Мельника в конце июня. В программе "Юнг и Наив" его спросили об Украинской повстанческой армии, ответственной за бойню на Волыни. В ответ дипломат заявил, что украинцев преследовали во Второй Польской республике и Польша была для них "таким же врагом, как нацистская Германия, и СССР".

Мельник признал, что на Волыни были преступления против поляков, но добавил, что "такие массовые убийства совершали и поляки". Он утверждал, что в результате погибли "десятки тысяч украинцев".

Бывший посол также защищал лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру, утверждая, что он не был массовым убийцей.

В дело тогда вмешалась польская дипломатия. В МИД Украины заявили, что заявление Мельника является его частным мнением и не отражает точку зрения Киева.