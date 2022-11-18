В Украине предлагают Зеленскому обменять «херсонского енота» на памятник Екатерине II
В Украине создали петицию об обмене «херсонского енота» на памятник Екатерине II, установленный в Одессе.
18 ноября ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в Украине создали петицию с предложением Владимиру Зеленскому о проведении обмена «херсонского енота» на одесский памятник Екатерине II, который будет демонтирован в ближайшее время.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит данную петицию как только она соберёт 25 000 подписей, однако опубликованную 15 ноября петицию на данный поддержали лишь 5495 украинцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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