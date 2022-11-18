Украина ждет от Евросоюза 18 млрд евро в январе 2023 года
2022-11-18 23:23
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна ждет первого транша нового пакета финансовой помощи Евросоюза в январе 2023 года.
Такое заявление он сделал во время встречи с первым заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который приехал в Киев.
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную финансовую помощь.
Во время встречи обсуждались вопросы участия Еврокомиссии с фонде восстановления Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
-
-