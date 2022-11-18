Украина ждет от Евросоюза 18 млрд евро в январе 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна ждет первого транша нового пакета финансовой помощи Евросоюза в январе 2023 года.

Такое заявление он сделал во время встречи с первым заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который приехал в Киев.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную финансовую помощь.

Во время встречи обсуждались вопросы участия Еврокомиссии с фонде восстановления Украины.