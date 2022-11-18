19 ноября по всей Украине будут отключать электроэнергию

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщает, что 19 ноября по всей территории Украины пройдут веерные отключения электроэнергии.

При этом сообщается, что дополнительные аварийные отключения подачи электроэнергии не запланированы.

В компании поясняют, что для отключений предусмотрено два промежутка времени.

Первый из них продлится с полуночи до 2 часов ночи, второй – с 8 утра и до полуночи.