19 ноября по всей Украине будут отключать электроэнергию
2022-11-18 23:27
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщает, что 19 ноября по всей территории Украины пройдут веерные отключения электроэнергии.
При этом сообщается, что дополнительные аварийные отключения подачи электроэнергии не запланированы.
В компании поясняют, что для отключений предусмотрено два промежутка времени.
Первый из них продлится с полуночи до 2 часов ночи, второй – с 8 утра и до полуночи.
Опубликовано: Светлана Репина
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