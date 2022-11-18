Джуканович: Россия пытается занять место СССР

Президент Черногории Мило Джуканович считает, что Россия намерена занять место СССР на мировой арене.

По его словам, РФ пытается создавать «русский и сербский мир», проводя политику ревизионизма.

Джуканович сказал, что Россия много лет работала над тем, чтобы стать не менее значимой, чем СССР.

Он также отметил, что в Сербии и Республике Сербской в Боснии и Герцеговине присутствуют российские СМИ и спецслужбы.