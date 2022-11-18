Джуканович: Россия пытается занять место СССР
2022-11-18 23:33
Президент Черногории Мило Джуканович считает, что Россия намерена занять место СССР на мировой арене.
По его словам, РФ пытается создавать «русский и сербский мир», проводя политику ревизионизма.
Джуканович сказал, что Россия много лет работала над тем, чтобы стать не менее значимой, чем СССР.
Он также отметил, что в Сербии и Республике Сербской в Боснии и Герцеговине присутствуют российские СМИ и спецслужбы.
Опубликовано: Светлана Репина
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