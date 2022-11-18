«Киевстар» предупредил о возможном отключении сотовой связи на Украине

В некоторых районах Украины может быть отключена сотовая связь. Такое заявление сделал глава оператора «Киевстар» Александр Комаров.

Он отметил, что существует вероятность точечной работы сотовой связи. Это означает, что только в некоторых местах связь будет доступна.

Ранее в Киеве и Киевской области уже наблюдались проблемы с доступом к сотовой связи.

Это происходило из-за повреждений энергетических объектов и прекращения подачи электроэнергии.