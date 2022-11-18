«Киевстар» предупредил о возможном отключении сотовой связи на Украине
2022-11-18 23:38
В некоторых районах Украины может быть отключена сотовая связь. Такое заявление сделал глава оператора «Киевстар» Александр Комаров.
Он отметил, что существует вероятность точечной работы сотовой связи. Это означает, что только в некоторых местах связь будет доступна.
Ранее в Киеве и Киевской области уже наблюдались проблемы с доступом к сотовой связи.
Это происходило из-за повреждений энергетических объектов и прекращения подачи электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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