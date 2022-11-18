В Винницкой области главу епархии УПЦ подозревают в пророссийской агитации

Служба безопасности Украины обвиняет главу епархии УПЦ в Винницкой области в ведении пророссийской агитации.

В СБУ отмечают, что священник подготовил листовки и хотел задействовать канцелярию епархии для их распространения.

Сообщается, что листовки содержали призывы к захвату государственной власти и к нарушению границ.

Глве епархии уже предъявили несколько обвинений, включая разжигание религиозной розни.