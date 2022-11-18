США хотят, чтобы союзники на Ближнем Востоке усилили давление на Россию
2022-11-18 23:53
США пытаются добиться от союзников на Ближнем Востоке, чтобы они усилили давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.
Такую информацию озвучил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Колин Кол.
Он сказал, что у Ближнего Востока есть свои интересы в ситуации на Украине, поэтому от региона ждут более значительных усилий.
При этом Кол подчеркнул, что понимает дилемму, сложившуюся в международных отношениях.
Опубликовано: Светлана Репина
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