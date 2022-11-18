США хотят, чтобы союзники на Ближнем Востоке усилили давление на Россию

США пытаются добиться от союзников на Ближнем Востоке, чтобы они усилили давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Такую информацию озвучил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Он сказал, что у Ближнего Востока есть свои интересы в ситуации на Украине, поэтому от региона ждут более значительных усилий.

При этом Кол подчеркнул, что понимает дилемму, сложившуюся в международных отношениях.