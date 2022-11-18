Сервисы Starlink попали под атаку российских хакеров из Killnet

APS
2022-11-18 23:58

Группировка российских хакеров Killnet сообщила в своем Telegram-канале, что организовала атаку на сервисы Starlink.

В публикации говорится, что пользователи системы спутниковой связи лишились возможности авторизироваться.

В частности. после долгой загрузки на странице входа в систему появляется сообщение об ошибке.

Систему Starlink используют для связи бойцы ВСУ.

Опубликовано: Светлана Репина