Сервисы Starlink попали под атаку российских хакеров из Killnet
2022-11-18 23:58
Группировка российских хакеров Killnet сообщила в своем Telegram-канале, что организовала атаку на сервисы Starlink.
В публикации говорится, что пользователи системы спутниковой связи лишились возможности авторизироваться.
В частности. после долгой загрузки на странице входа в систему появляется сообщение об ошибке.
Систему Starlink используют для связи бойцы ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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