США обвиняют Россию в неготовности к переговорам об обмене заключенными
2022-11-19 00:04
В США утверждают, что Россия не готова к серьезным переговорам по поводу обмена заключенными.
По словам заместителя главы пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, США выдвинули свое предложение по этому вопросу.
Он отметил, что американская сторона не отступает от этого предложения.
Более того, США предложили альтернативные варианты взаимодействия, но Москва не продемонстрировала заинтересованности.
Опубликовано: Светлана Репина
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