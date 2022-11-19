КНДР запустила ракету, которая могла долететь до США
18 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла долететь до территории США.
По словам представителя администрации президента Соединенных Штатов, запуск ракеты такой дальности расценивается как дальнейшая эскалация.
Отмечается, что в большинстве недавних испытаний были задействованы северокорейские ракеты средней дальности.
Нынешний запуск отличался тем, что ракета могла достичь территории Соединенных Штатов, а также многих других государств.
Опубликовано: Светлана Репина
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