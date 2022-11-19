Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором, которого назначили для расследования его дел

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сотрудничать со спецпрокурором, которого назначили для расследования его дел.

Саму ситуацию Трамп назвал неприемлемой, несправедливой и политизированной.

Спецпрокурором по делу Трампа назначен Джек Смит. Ему предстоит разобраться, какую роль сыграл бывший президент в событиях января 2021 года.

Смит также будет проверять законность хранения секретных документов в доме Трампа в Мар-а-Лаго.