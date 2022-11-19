Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором, которого назначили для расследования его дел
2022-11-19 00:36
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сотрудничать со спецпрокурором, которого назначили для расследования его дел.
Саму ситуацию Трамп назвал неприемлемой, несправедливой и политизированной.
Спецпрокурором по делу Трампа назначен Джек Смит. Ему предстоит разобраться, какую роль сыграл бывший президент в событиях января 2021 года.
Смит также будет проверять законность хранения секретных документов в доме Трампа в Мар-а-Лаго.
Опубликовано: Светлана Репина
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