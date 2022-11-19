МИД Украины: только 10 граждан РФ получили украинскую визу за 4 месяца

С момента введения визового режима в Украине для россиян лишь десять из них смогли получить украинскую визу.

10 ноября информационное агентство Hromadske со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины сообщило, что начиная с 1 июня лишь десять граждан Российской Федерации смогли официально получить украинскую визу, которая позволила им беспрепятственно пересекать границу страны, в которой ведётся спецоперация.

Примечательно, что правительство России не стало вводить контрсанкции против Украины после введения визового режима для россиян Киевом, ввиду чего украинцы могут свободно приезжать на территорию РФ.