Создатель ежика Соника Нака Юдзи арестован в Японии

Нака Юдзи, создатель персонажа культовой компьютерной игры и мультсериала о ежике Сонике арестован в Токио.

Обвинение строится на том, что он получил конфиденциальную информацию о новой игре для смартфонов из популярной серии Dragon Quest в январе 2020 года, когда работал у крупного производителя игр Square Enix.

До официального объявления информации Нака купил 10 000 акций Aiming примерно за 2,8 млн иен (20 000 долларов США), что является нарушением Закона о финансовых инструментах и биржах.

Сейчас Юдзи 57 лет. В 2016 году он присоединился к Square Enix, но покинул компанию в начале 2022 года после того, как его сняли с поста директора игры Balan Wonderworld. Затем последовал судебный процесс против его бывшего работодателя, а 18 ноября — его арест за инсайдерскую торговлю.