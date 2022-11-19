Во Франции поезд сбил военных во время учений, один из них погиб

Министерство вооруженных сил Франции сообщает о трагическом инциденте, произошедшем вечером 17 ноября.

Группа французских военнослужащих во время учений попала под поезд, один их них погиб.

Двое военных получили травмы и были госпитализированы, одного пострадавшего эвакуировали в шоковом состоянии.

Сообщается, что военнослужащие пересекали железную дорогу, и в этот момент по ней шел поезд.