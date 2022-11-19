Во Франции поезд сбил военных во время учений, один из них погиб
2022-11-19 00:58
Министерство вооруженных сил Франции сообщает о трагическом инциденте, произошедшем вечером 17 ноября.
Группа французских военнослужащих во время учений попала под поезд, один их них погиб.
Двое военных получили травмы и были госпитализированы, одного пострадавшего эвакуировали в шоковом состоянии.
Сообщается, что военнослужащие пересекали железную дорогу, и в этот момент по ней шел поезд.
Опубликовано: Светлана Репина
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