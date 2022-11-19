Белый Дом сообщил о встрече вице-президента Харрис и лидера Китая Су Цзиньпина

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с председателем КНР Су Цзиньпином в рамках саммита в Бангкоке.

Вице-президент Камала Харрис провела короткую встречу с председателем Китая Су Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС) проходившего в Таиланде, сообщил представитель Белого дома.

" Вице-президент отметила ключевое послание президента (Джо Байдена) для Китая, который он ранее озвучил на встрече с Су Цзиньпином в рамках G20. Мы должны поддерживать открытые линии связи, чтобы ответственно управлять конкуренцией между нашими странами.", - сказал чиновник Белого дома.

Встреча лидеров Китая и США прошла на Бали в Индонезии 14 ноября.