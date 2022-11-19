Белый Дом сообщил о встрече вице-президента Харрис и лидера Китая Су Цзиньпина
Вице-президент США Камала Харрис встретилась с председателем КНР Су Цзиньпином в рамках саммита в Бангкоке.
Вице-президент Камала Харрис провела короткую встречу с председателем Китая Су Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС) проходившего в Таиланде, сообщил представитель Белого дома.
" Вице-президент отметила ключевое послание президента (Джо Байдена) для Китая, который он ранее озвучил на встрече с Су Цзиньпином в рамках G20. Мы должны поддерживать открытые линии связи, чтобы ответственно управлять конкуренцией между нашими странами.", - сказал чиновник Белого дома.
Встреча лидеров Китая и США прошла на Бали в Индонезии 14 ноября.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Financial Times: Зеленский потребовал от главкома ВСУ снизить публичную активность
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
В результате взрыва газа обрушилось пять этажей жилого дома на Сахалине, есть погибшие
Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»