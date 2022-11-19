Немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 в Украине сняты с вооружения так как нет запчастей
Из-за отсутствия запчастей самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Украине Германией, все чаще приходят в негодность, выяснил Spiegel.
Берлин передала Украине 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, но из-за ошибок в планировании министерство обороны Германии грозит вывести их из эксплуатации, пишет. Запчастей нет.
Еженедельник Der Spiegel сообщает, большая часть этих артиллерийских систем требует ремонта в связи с интенсивной эксплуатацией войсками ВСУ. В Бундесвере говорят, что украинцы в настоящее время выпускают около 300 снарядов в день, что обуславливает очень высокую стоимость этого оружия.
По данным источника, недавно в Литву для осмотра отправили шесть немецких гаубиц, но запчастей ни у Бундесвера, ни у производителя нет. Поэтому техникам пришлось разобрать одну из машин и на время оставить ее в Литве.
Уже в конце лета отдел закупок Бундесвера безуспешно убеждал Минобороны заказать обширные пакеты запасных частей для реактивных установок Panzerhaubitze 2000 и MARS II, так как эти материалы имеют чрезвычайно длительные сроки поставки. Однако, по словам журналистов, пока такого приказа от сотрудников, занимающихся Украиной, не поступало.
Отсутствие запчастей также замедлит работу сервисного центра, который немцы хотят открыть в Словакии к середине декабря.
Опубликовано: Николай Скира
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