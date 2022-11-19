Financial Times: Зеленский потребовал от главкома ВСУ снизить публичную активность
Financial Times сообщил о требовании президента Зеленского к генералу Залужному снизить публичную активность из-за роста популярности в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного понизить уровень своей публичности из-за роста популярности в стране, пишет Financial Times.
Издание обратило внимание своих читателей, что согласно опросам, проведенным в Украине, популярность Залужного в стране постоянно растет.
"Люди, близко знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного убедительно попросили прекратить продвигать свой образ", - сообщает Financial Times.
Ранее в СМИ неоднократно сообщали о разногласиях, возникающих между президентом Украины и главкомом ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Financial Times: Зеленский потребовал от главкома ВСУ снизить публичную активность
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
В результате взрыва газа обрушилось пять этажей жилого дома на Сахалине, есть погибшие
Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»