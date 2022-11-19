Financial Times: Зеленский потребовал от главкома ВСУ снизить публичную активность

Financial Times сообщил о требовании президента Зеленского к генералу Залужному снизить публичную активность из-за роста популярности в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного понизить уровень своей публичности из-за роста популярности в стране, пишет Financial Times.

Издание обратило внимание своих читателей, что согласно опросам, проведенным в Украине, популярность Залужного в стране постоянно растет.

"Люди, близко знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного убедительно попросили прекратить продвигать свой образ", - сообщает Financial Times.

Ранее в СМИ неоднократно сообщали о разногласиях, возникающих между президентом Украины и главкомом ВСУ.