Шмыгаль: Половина энергосистемы Украины вышли из строя в результате атак армии РФ

В результате российских ракетных ударов перестала работать половина энергосистемы Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Во многих городах, в том числе в столице Украины Киеве, вводят аварийные отключения электроэнергии

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по объектам критической гражданской инфраструктуры Украины и оставляет население зимой без света, воды, тепла и связи", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что 15 ноября Россия выпустила по городам почти 100 ракет, в результате чего почти половина энергосистемы Украины перестала работать. Поэтому, добавил он, Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны Европы в виде поставок оборудования, а также финансов.

После обстрела в четверг около 40% украинцев лишились электроснабжения. Несмотря на первоначальный ремонт, во многих городах вводятся внеочередные отключения электроэнергии. Это необходимо для балансировки системы передачи энергии.