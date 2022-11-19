Шмыгаль: Половина энергосистемы Украины вышли из строя в результате атак армии РФ
В результате российских ракетных ударов перестала работать половина энергосистемы Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которого цитирует "Интерфакс-Украина".
Во многих городах, в том числе в столице Украины Киеве, вводят аварийные отключения электроэнергии
"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по объектам критической гражданской инфраструктуры Украины и оставляет население зимой без света, воды, тепла и связи", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр Украины подчеркнул, что 15 ноября Россия выпустила по городам почти 100 ракет, в результате чего почти половина энергосистемы Украины перестала работать. Поэтому, добавил он, Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны Европы в виде поставок оборудования, а также финансов.
После обстрела в четверг около 40% украинцев лишились электроснабжения. Несмотря на первоначальный ремонт, во многих городах вводятся внеочередные отключения электроэнергии. Это необходимо для балансировки системы передачи энергии.
Опубликовано: Николай Скира
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