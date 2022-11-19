Спецпрокурор возьмет на себя расследование дел, связанных с Трампом

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу, 18 ноября назначил специального внешнего прокурора Джека Смита для расследования дел, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Решение призвано устранить подозрения в потенциальном конфликте интересов после того, как Трамп объявил о своем намерении баллотироваться на выборах 2024 года.

Гарланд объявил, что этот прокурор будет курировать расследование изъятия Трампом секретных документов, которые он взял с собой в свою резиденцию на Флориде после ухода из Белого дома, а также расследование незаконного вмешательства в передачу власти после выборов 2020 года.

Смит — опытный следователь, работавший в республиканской и демократической администрациях, а ранее был прокурором по военным преступлениям в Специальной судебной палате Косово в Гааге. Назначение внешнего следователя произошло сразу после того, как Трамп объявил, что намерен снова баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.

"Основываясь на последних событиях, в том числе на заявлении бывшего президента о том, что он будет кандидатом на предстоящих выборах и на намерении действующего президента также быть кандидатом, я решил, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам", - сказал Гарланд.

Он отметил, что Смит сможет решить, предъявлять экс-президенту обвинение или нет, независимо от федеральной прокуратуры.