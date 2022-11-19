Associated Press: в Германии осудили военного за шпионаж в пользу России
2022-11-19 09:11
Суд Германии признал виновным бывшего военного по делу о шпионаже в пользу России.
Высший земельный суд Дюссельдорфа признал виновным бывшего военнослужащего Бундесвера за сотрудничество с российской разведкой и приговорил его к условному сроку, сообщает Associated Press.
Следствие установило, что виновный с октября 2014 года контактировал с несколькими высокопоставленными сотрудниками офиса военного представительства России в Берлине.
Бывший военнослужащий передавал сведения о немецких резервистах, личные данные высокопоставленных военных должностных лиц Германии, а также информацию, связанную с проектом "Северный поток - 2".
Опубликовано: Максим Алексеев
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