Игорь Додон вышел на свободу и пообещал расширить акции протеста
2022-11-19 09:28
Экс-президент Молдовы Игорь Додон, которого обвиняют в ряде уголовных деяний, был освобожден из-под домашнего ареста.
Политик сразу по освобождению сделал ряд заявлений и пообещал принять участие в акциях протеста против нынешнего прозападного руководства страны.
«Я намерен поехать в разные районы и села, чтобы поговорить с людьми, как я делал это раньше», — сказал Додон.
Напомним, что Игорь Додон считается пророссийским политиком и готов вести дружеский диалог с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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