Игорь Додон вышел на свободу и пообещал расширить акции протеста

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, которого обвиняют в ряде уголовных деяний, был освобожден из-под домашнего ареста.

Политик сразу по освобождению сделал ряд заявлений и пообещал принять участие в акциях протеста против нынешнего прозападного руководства страны.

«Я намерен поехать в разные районы и села, чтобы поговорить с людьми, как я делал это раньше», — сказал Додон.

Напомним, что Игорь Додон считается пророссийским политиком и готов вести дружеский диалог с Россией.