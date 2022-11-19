Польша во второй раз отказала главе МИД РВ Лаврову во въезде на саммит ОБСЕ
Польские власти во второй раз отказали российской делегации в выдаче виз. Политики из России должны были принять участие во встречах ОБСЕ в Лодзи и Варшаве, сообщает Gazeta.pl.
Польша не разрешила въезд российской делегации на саммит Организации по безопасности и европейскому сотрудничеству. Парламентарии должны были прибыть в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированную на 24-26 ноября в Варшаве. Делегации РФ якобы сказали, что их прибытие в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной.
Российская сторона не скрывала возмущения решением польских властей. Первый зампред комитета Совета РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил в ходе парламентского заседания, что подобные аргументы возмутительны.
Как оказалось, это было не единственное подобное решение польских властей в отношении России. Делегация из Москвы также не сможет принять участие в саммите СМИД ОБСЕ, который пройдет 1 и 2 декабря в Лодзи.
Подобные встречи обычно посещал и Сергей Лавров. Представитель польского МИД Лукаш Ясина пояснил в интервью Interia.pl, что польские власти предоставили России и второе обоснование отрицательного ответа на заявление о выдаче визы в Россию.
"Его содержание остается в переписке между двумя сторонами", — пояснил Ясина.
В этом году Польша председательствует в ОБСЕ.
Опубликовано: Николай Скира
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