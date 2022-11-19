Камала Харрис встретилась с Си Цзиньпином и призвала к открытому диалогу

Вице-президент США Камала Харрис повела короткую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) в Бангкоке в субботу, 19 ноября.

Как сообщил официальный представитель США, вице-президент смогла встретиться с председателем Си спустя неделю после его встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Камала Харрис тем самым подтвердила намерения Джо Байдена о том, что лидеры двух супердержав должны поддерживать открытый диалог, чтобы «ответственно управлять конкуренцией между странами».