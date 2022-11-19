Президент Венгрии Орбан выступил против кредита ЕС для Украины

Премьер-министр Виктор Орбан заверил, что Венгрия осуждает действия России, но не желает чрезмерно участвовать в расходах на восстановление, пишет France Presse.

Европейская комиссия предложила государствам-членам оказывать Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро в месяц в следующем году. Идея подверглась критике со стороны венгерских властей.

Премьер-министр Виктор Орбан заверил, что Венгрия осуждает действия России и помогает украинскому народу, но не будет ставить интересы Украины выше своих.

Он сказал, что его страна может принять участие в помощи, но только в том случае, если расходы будут распределены "справедливым и пропорциональным образом". Он был бы готов оказывать Украине помощь в размере 60-70 млрд форинтов (примерно 150-170 млн евро) ежегодно.

По его оценке, помощь на таком уровне не нанесет ущерба национальным интересам Венгрии. Он также заявил, что если Будапешт позволит Брюсселю брать совместные кредиты, Евросоюз превратится в кредитный союз.

"Это чистый политический шантаж", — заявил Йоханнес Хан, еврокомиссар по бюджету.

Некоторые комментаторы считают, что, наложив вето, Будапешт пытается оказать давление на Брюссель, чтобы тот разблокировал выплаты фондов ЕС.