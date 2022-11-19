Король Карл III подтвердил запрет на фуа-гра в королевской кухне

Король Карл III не ест деликатесную фуа-гра, он подтвердил запрет на это блюдо в королевских резиденциях, сообщила организация Peta в Лондоне.

Фуа-гра не подают в Букингемском дворце, Сандрингеме в Восточной Англии, Балморале в Шотландии, Хиллсборо в Северной Ирландии и Виндзоре, сообщает источник.

В качестве благодарности зоозащитники прислали Чарльзу подарочную корзину с веганской фуа-гра.

Руководитель Peta-Britain Элиза Аллен призвала последовать примеру короля и убрать этот продукт из меню на Рождество и новогодние праздники.

Известный своей приверженностью защите окружающей среды, Чарльз не первый раз выступает, как противник фуа-гра, учитывая безжалостные условия откорма гусей и уток, для получения печени нестандартного объема.