Хакеры из Беларуси атаковали главный радиочастотный центр Роскомнадзора

Белорусская хакерская группировка "Киберпартизаны" совершили атаку на один из центров Роскомнадзора, расположенного в России.

19 ноября запрещённая в Беларуси группировка оппозиционно настроенных хакеров "Киберпартизаны" взяла на себя ответственность за совершение массированной кибератаки на главный радиочастотный центр, который находится под ведомством Роскомнадзора. В своём Telegram-канале хакеры обнародовали данные, которые подтверждают факт взлома.

В качестве причин, по которой белорусская хакерская группировка атаковала Роскомнадзор, "Киберпартизаны" назвали разведывательную деятельность ФСБ и РКН.