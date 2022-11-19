Хакеры из Беларуси атаковали главный радиочастотный центр Роскомнадзора
2022-11-19 10:10
Белорусская хакерская группировка "Киберпартизаны" совершили атаку на один из центров Роскомнадзора, расположенного в России.
19 ноября запрещённая в Беларуси группировка оппозиционно настроенных хакеров "Киберпартизаны" взяла на себя ответственность за совершение массированной кибератаки на главный радиочастотный центр, который находится под ведомством Роскомнадзора. В своём Telegram-канале хакеры обнародовали данные, которые подтверждают факт взлома.
В качестве причин, по которой белорусская хакерская группировка атаковала Роскомнадзор, "Киберпартизаны" назвали разведывательную деятельность ФСБ и РКН.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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