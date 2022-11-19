Лимаренко: число погибших возросло до девяти при взрыве в доме на Сахалине
2022-11-19 10:33
Губернатор Лимаренко cсообщил, что число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти.
19 ноября губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до девяти, среди погибших есть дети, еще один человек может оставаться под завалами.
Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени.
На месте ЧП организовали оперативный штаб, в разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
Опубликовано: Елена Калиновская
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