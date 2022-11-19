В Саудовской Аравии прошли проливные дожди после молитвы во всех мечетях королевства
2022-11-19 10:42
На север Саудовской Аравии обрушились ливни после того, как во всех мечетях королевства были прочитаны молитвы с просьбой о дожде.
В Саудовской Аравии, которая в этом году, как и многие страны мира пострадала от засухи, прошли тропические ливни.
Монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд наказал имамам всех мечетей королевства читать молитвы о послании осадков на земли королевства.
В итоге на северную часть страны обрушились настоящие тропические ливни, которые подтопили дороги, превратив пустыню в озера с пресной водой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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