В Саудовской Аравии прошли проливные дожди после молитвы во всех мечетях королевства

На север Саудовской Аравии обрушились ливни после того, как во всех мечетях королевства были прочитаны молитвы с просьбой о дожде.

В Саудовской Аравии, которая в этом году, как и многие страны мира пострадала от засухи, прошли тропические ливни.

Монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд наказал имамам всех мечетей королевства читать молитвы о послании осадков на земли королевства.

В итоге на северную часть страны обрушились настоящие тропические ливни, которые подтопили дороги, превратив пустыню в озера с пресной водой.