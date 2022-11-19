МО РФ: врачи России научились восстанавливать руки и ноги с помощью 3D-принтера

Российские медики разработали новейший способ восстановления конечностей, которые были повреждены в ходе спецоперации.

Днём 19 ноября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сотрудники военного госпиталя имени Бурденко при Минобороны РФ разработали принципиально новый способ восстанавливать травмированные конечности раненым российским солдатам, участвующих в спецоперации на территории Украины.

По данным оборонного ведомства России, врачи из госпиталя имени Бурденко могут модулировать точные части оторванных фрагментов конечностей с помощью 3D-технологий, что гарантирует полноценную реабилитацию пациентов.