МО РФ: врачи России научились восстанавливать руки и ноги с помощью 3D-принтера
2022-11-19 10:53
Российские медики разработали новейший способ восстановления конечностей, которые были повреждены в ходе спецоперации.
Днём 19 ноября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сотрудники военного госпиталя имени Бурденко при Минобороны РФ разработали принципиально новый способ восстанавливать травмированные конечности раненым российским солдатам, участвующих в спецоперации на территории Украины.
По данным оборонного ведомства России, врачи из госпиталя имени Бурденко могут модулировать точные части оторванных фрагментов конечностей с помощью 3D-технологий, что гарантирует полноценную реабилитацию пациентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Global Times: Запад резко изменил риторику по России после ЧП в Польше
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Рогов: в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич» и склад оружия ВСУ
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США