Рогов: в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич» и склад оружия ВСУ

Владимир Рогов сообщил, что в результате взрывов в Запорожье пострадал склад боеприпасов ВСУ и завод «Мотор Сич».

19 ноября в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Шевченковском районе города Запорожье в результате российских ракетных ударов были поражены производственные цеха на территории завода "Мотор Сич", а также склад боеприпасов боевиков ВСУ.

Рогов уточнил, что в разрушенных цехах осуществлялся ремонт авиатехники, производились комплектующие для беспилотников, осуществлялась сборка двигателей для военных самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что в Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ.