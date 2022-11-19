CNBC: настало время для мирных переговоров между Россией и Украиной

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин уверен, что в настоящий момент Киев и Москва уже должны восстановить переговорный процесс.

Возглавлявший при Дональде Трампе Министерство финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин дал интервью телеканалу CNBC, где выразил уверенность, что время для возобновления мирных переговоров между представителями России и Украины уже пришло. По словам Мнучина, в ходе саммита G20 Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин могли говорить о российско-украинских переговорах.

Также Стивен Мнучин утверждает, что в случае затяжного продолжения украинского кризиса государства европейского региона столкнуться с ещё более негативными последствиями.