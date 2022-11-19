Захарова: Москва не питает иллюзий о переосмыслении отношения к России в ЕС

Мария Захарова утверждает, что в Кремле не думают о том, что Европейский союз может быстро изменить риторику в отношении России.

19 ноября официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что внутри Евросоюза началось обсуждение необходимости выстраивания новых отношений с Россией, которое может привести к переосмыслению отношения Брюсселя к официальной Москве.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что российское правительство не имеет иллюзий о том, что Европейский союз в состоянии быстро изменить свою точку на украинский кризис и роль России в нём.