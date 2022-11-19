Захарова: Москва не питает иллюзий о переосмыслении отношения к России в ЕС
2022-11-19 11:52
Мария Захарова утверждает, что в Кремле не думают о том, что Европейский союз может быстро изменить риторику в отношении России.
19 ноября официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что внутри Евросоюза началось обсуждение необходимости выстраивания новых отношений с Россией, которое может привести к переосмыслению отношения Брюсселя к официальной Москве.
Вместе с тем Захарова подчеркнула, что российское правительство не имеет иллюзий о том, что Европейский союз в состоянии быстро изменить свою точку на украинский кризис и роль России в нём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Global Times: Запад резко изменил риторику по России после ЧП в Польше
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Рогов: в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич» и склад оружия ВСУ
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США