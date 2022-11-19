Антонов: Россия и США не должны разрывать дипломатические отношения

Посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов уверен, что Москва и Вашингтон не хотят прерывать дипломатические отношения друг с другом.

Днём субботы российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что считает нецелесообразным возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и американским государством. По мнению Антонова, в Вашингтоне также не хотят утратить каналы связи с Москвой и желают продолжать диалог с Кремлём.

Также Анатолий Антонов отметил, что у России осталось немного официальных и непубличных путей коммуникации с американскими дипломатами, и Москва ими дорожит.