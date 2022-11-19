Участники саммита АТЭС приняли декларацию с осуждением СВО России в Украине
2022-11-19 12:01
Представители саммита АТЭС осудили действия российской армии на территории украинского государства.
В субботу завершился саммит государств Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества, по итогам которого большинством голосов участников мероприятия была принята декларация, осуждающая специальную военную операцию вооружённых сил России на территории Украины.
Вместе с тем участники форума АТЭС отметили в итоговом документе, что они с уважением относятся к любым иным точкам зрения на военный конфликт в украинском государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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