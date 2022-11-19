Захарова: страны ЕС заразились «вирусом» и самоизолировались от России
Мария Захарова рассказала о своём видении причин нежелания европейских государств сотрудничать с официальной Москвой.
В субботу представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала оценку словам главы отдела евродипломатии Жозепа Борреля, который сообщил, что Брюссель разрабатывает стратегию "шести пунктов" в отношении России после начала спецоперации. По мнению Захаровой, ключевой идеей в данных "шести пунктах" является нежелание ЕС взаимодействовать с российским государством.
Мария Захарова уверена, что идея об изоляции России странами Евросоюза является следствием того, что европейское содружество заразилось неким "политическим вирусом", ввиду чего приняло решение самоизолироваться от России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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