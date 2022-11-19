Зеленский: предлагая переговоры Киеву Москва хочет «краткосрочного затишья»
2022-11-19 12:13
Владимир Зеленский уверен, что предложение властей России и возобновлении переговоров с Украиной направлено не на желание восстановить мир в регионе.
19 ноября Владимир Зеленский публично заявил, что не верит в желание правительства России добиться устойчивого мира на территории Украины даже невзирая на то, что Москва вновь предложила Киеву возобновить переговорный процесс. По мнению Зеленского, подобные инициативы говорят о желании Кремля установить "краткосрочное затишье" в ходе спецоперации.
Также Владимир Зеленский выразил уверенность, что возможные уступки территорий со стороны Украины не приведут к окончанию боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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