Зеленский: предлагая переговоры Киеву Москва хочет «краткосрочного затишья»

Владимир Зеленский уверен, что предложение властей России и возобновлении переговоров с Украиной направлено не на желание восстановить мир в регионе.

19 ноября Владимир Зеленский публично заявил, что не верит в желание правительства России добиться устойчивого мира на территории Украины даже невзирая на то, что Москва вновь предложила Киеву возобновить переговорный процесс. По мнению Зеленского, подобные инициативы говорят о желании Кремля установить "краткосрочное затишье" в ходе спецоперации.

Также Владимир Зеленский выразил уверенность, что возможные уступки территорий со стороны Украины не приведут к окончанию боевых действий.