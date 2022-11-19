Комментаторы информагентства Die Welt уверены, что Владимир Зеленский попросит российское правительство о перемирии на территории Укрианы.

Днём 19 ноября немецкий журнал Die Welt опубликовал статью, в котором Владимир Зеленский заявил о нежелании вести переговоры с Россией, поскольку по его мнению, официальная Москва хочет добиться не завершения конфликта, а лишь краткосрочного перемирия.

Читатели агентства Die Welt сходятся во мнении, что Зеленский будет настойчиво просить руководство России об установлении перемирия в регионе, если западные партнёры Украины в лице США, НАТО и Евросоюза прекратят оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. Многие из пользователей Welt уверены, что Владимир Зеленский также может согласиться на долгосрочное перемирие с РФ в будущем.