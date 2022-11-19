Пентагон перебросил бомбардировщик B-1B на Корейский полуостров для проведения учений

Американский стратегический бомбардировщик B-1B был передислоцирован на Корейский полуостров в субботу в рамках совместных учений, сообщили южнокорейские военные.

«Сегодня Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные воздушные учения со стратегическим бомбардировщиком B-1B ВВС США, переброшенным на Корейский полуостров», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов южных объединенных сил.

Согласно тому же источнику, в учениях также приняли участие некоторые из самых современных самолетов ВВС США и Южной Кореи, в том числе истребитель-невидимка F-35.

КНДР отреагировала на совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи заявлением о ядерном сдерживании стратегических сил альянса. Хотя B-1B больше не несет ядерного оружия, ВВС США характеризуют его как «костяк американских бомбардировщиков дальнего действия», способный нанести удар по любой точке мира.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония активизировали совместные военные маневры в последние месяцы после того, как Ким Чен Ын заявил в сентябре, что процесс превращения в ядерное государство для Северной Кореи является «необратимым».