Подконтрольная Киеву часть Запорожья осталась без отопления
2022-11-19 12:45
В населённых пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области частично пропало отопление, о чём сообщили в местной администрации.
19 ноября возглавляющий киевскую администрацию подконтрольной украинским войскам части Запорожья Александр Старух сообщил, что в большинстве населённых пунктах области пропало отопление, ввиду чего без тепла в своих жилищах остались семнадцать тысяч местных жителей.
По словам Старуха, из-за недавнего российского удара по критически важному объекту запорожской энергоинфраструктуры 123 многоквартирных дома в регионе стали временно неотапливаемыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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