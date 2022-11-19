Подконтрольная Киеву часть Запорожья осталась без отопления

В населённых пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области частично пропало отопление, о чём сообщили в местной администрации.

19 ноября возглавляющий киевскую администрацию подконтрольной украинским войскам части Запорожья Александр Старух сообщил, что в большинстве населённых пунктах области пропало отопление, ввиду чего без тепла в своих жилищах остались семнадцать тысяч местных жителей.

По словам Старуха, из-за недавнего российского удара по критически важному объекту запорожской энергоинфраструктуры 123 многоквартирных дома в регионе стали временно неотапливаемыми.