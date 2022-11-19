Иран осудил молчание международного сообщества после нападений на силовиков
Иран в субботу осудил молчание международного сообщества после нападений на силовиков в нескольких городах страны, которые правительство назвало «террористическими» актами.
Тегеран, который рассматривает большинство акций протеста в стране, как «беспорядки» обвиняет страны Запада в том, что они стоят за протестным движением, стремящимся дестабилизировать Исламскую Республику.
«Иранский народ и международное сообщество в последние дни стали свидетелями преступных действий группы террористов против невинных граждан и сил безопасности в Изехе, Исфахане и Мешхеде», — говорится в сообщении МИД Ирана: «Преднамеренное молчание иностранцев, инициаторов хаоса и насилия в Иране, перед лицом террористических операций (…) имеет следствием поощрение террористов и усиление терроризма в мире».
По данным СМИ, в среду десять человек, в том числе женщина и двое детей, а также сотрудник полиции, были убиты в результате нападений в Изе и Исфахане. Официальные иранские СМИ назвали нападения терактами.
В Мешхеде двое представителей военизированных формирований были зарезаны в четверг, когда пытались призвать к соблюдению порядка протестующих.
Агентство судебных органов Ирана объявило в субботу о задержании предполагаемых исполнителей нападения в Мешхеде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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