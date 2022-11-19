СПЧ России призвал создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Российский совет по правам человека настаивает на учреждении комиссии, которая будет расследовать военные преступления Киева.

19 ноября пресс-служба Совета по правам человека при президенте России Владимире Путине сообщила, что ведомство выступает с инициативой по немедленному созданию комиссии, профилем которой будет расследование военных преступлений, совершаемых бойцами вооружённых сил Украины в ходе российской спецоперации.

Примечательно, что данное предложение поступило от СПЧ РФ после того, как в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские войска расстреливают более десяти российских военнопленных.