СПЧ России призвал создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ
2022-11-19 12:51
Российский совет по правам человека настаивает на учреждении комиссии, которая будет расследовать военные преступления Киева.
19 ноября пресс-служба Совета по правам человека при президенте России Владимире Путине сообщила, что ведомство выступает с инициативой по немедленному созданию комиссии, профилем которой будет расследование военных преступлений, совершаемых бойцами вооружённых сил Украины в ходе российской спецоперации.
Примечательно, что данное предложение поступило от СПЧ РФ после того, как в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские войска расстреливают более десяти российских военнопленных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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