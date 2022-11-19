Welt am Sonntag: массовые отключения электроэнергии ожидают зимой Германию
2022-11-19 13:08
Информагентство Welt am Sonntag утверждает, что в зимний период краткосрочные отключения электроэнергии могут начаться на территории ФРГ.
Днём субботы глава ВКК Германии Ральф Тислер дал интервью местной газете Welt am Sonntag, где заявил, что по имеющимся в его распоряжении данным, грядущей зимой немецкое государство рискует столкнуться с массовым отключением электроэнергии. При этом Тислер выразил уверенность, что прекращения подачки электричества в домовладения на территории ФРГ будут краткосрочными.
Ральф Тислер уверен, что проблемы с электроэнергией затронут все регионы страны, однако нередко они будут учреждаться самими энергетическими операторами с целью экономии ресурсов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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