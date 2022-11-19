Французский депутат обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Третью мировую войну
2022-11-19 13:14
Французский депутат Николя Дюпон-Эньян заявил, что Владимир Зеленский пытается спровоцировать начало Третьей мировой войны
19 ноября депутат Национального собрания парламента Франции Николя Дюпон-Эньян в своём официальном аккаунте Twitter заявил, что Париж должен перестать оказывать финансовую и военную помощь Киеву на фоне ракетного инцидента в Польше.
Дюпон-Эньян пояснил, что действующий президент Украины «Зеленский, отправив ракету в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну», убив двух мирных жителей польского села Пшеводув.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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